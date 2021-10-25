Москвичам продолжат оказывать плановую медпомощь, несмотря на ситуацию с COVID-19

Система здравоохранения столицы работает с повышенным напряжением

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве очень серьезная. Властям города пришлось даже объявлять особые ограничения в период с 28 октября по 7 ноября. Несмотря на это, плановую медицинскую помощь москвичи по-прежнему получают в полном объеме. На это указал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, вся система здравоохранения сегодня работает с повышенным напряжением. Из-за роста заражений часть стационаров и поликлиник отданы под ковидных больных.

"Тем не менее, мы видим возможность все-таки сохранить важное направление – не только экстренную, но и плановую помощь",

– сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Особое внимание уделяется онкологическим больным, поскольку они нуждаются в помощи, которую нельзя отложить на завтра. В связи с этим даже на пике эпидемии Москва продолжает работать над созданием первоклассных терапевтических центров мирового уровня, чтобы в одном месте можно было получать и грамотную консультацию, и проводить точную диагностику, и оказывать медицинскую помощь.

В частности, для этого была проведена реконструкция Первой городской онкологической больницы, где обновили корпус для амбулаторного лечения пациентов с онкологией. Модернизируется Боткинская больница. Всего в Москве сегодня создано 1776 коек для онкобольных, в том числе 255 мест в радиологических отделениях, сообщает портал mos.ru.