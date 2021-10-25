Продукты пожилым москвичам во время изоляции доставят волонтеры

Продукты пожилым москвичам во время изоляции доставят волонтеры
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Волонтерский корпус приглашает добровольцев записываться на сайте

В связи с обострением ситуации с коронавирусом жителям Москвы старше 60 лет рекомендовано соблюдать домашний режим. Но без связи с внешним миром они не останутся. Помогать им будут не только социальные работники, но и волонтеры.

Стать добровольным помощником могут все желающие в возрасте от 18 до 59 лет, имеющие иммунитет к коронавирусу, то есть кто вакцинировался, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или получил отрицательный результат ПЦР-теста. Подтверждением должен являться действующий QR-код.

Желающие участвовать в акции #МыВместе могут зарегистрироваться на сайте ресурсного центра волонтерской организации. 

"На сайте “Мосволонтера” мы открыли набор волонтерского корпуса для тех, кто хочет и может помогать. Добровольцы будут доставлять продукты, лекарства и товары первой необходимости",

– сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. Подать заявку на период с 28 октября по 7 ноября можно на странице "События" на официальном сайте "Мосволотера". Инструкция о том, что делать дальше, придет на электронную почту.

Москвичи, которым нужна помощь, могут оставить заявку по телефону горячей линии: +7 800 200-34-11.

Подробную информацию можно узнать на сайте "Мосволонтера" и в аккаунтах организации в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм".

Николай ВИКТОРОВ

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