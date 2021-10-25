Выстрел произошел во время репетиции сцены

СМИ продолжают выяснять подробности произошедшего на съемках вестерна "Ржавчина". Режиссер Джоэл Соуза, который тоже пострадал от выстрела Алека Болдуина, рассказал, что происходило на площадке незадолго до трагедии.

Перед съемками сцены с оружием Болдуин тренировался. Однако после актеры и другие члены группы решили устроить обеденный перерыв. И тут была допущена ошибка, потому что после этого никто не проверил состояние оружие и его безопасность.

"Джоэл заявил, что они посадили Алека на скамью в церковном здании, и он практиковался в рисовании креста. Джоэл сказал, что смотрел через плечо Галины, когда услышал звук, похожий на удар хлыста, а затем громкий хлопок",

– сообщает издание NBS News.

После этого у режиссера начало кровоточить плечо, а Хатчинс схватилась за живот и попятилась назад.

Как отметил оператор Рид Рассел, который тоже присутствовал на съемках, голливудский актер всегда был аккуратен с оружием. На камеры выстрел не запечатлели, потому что в тот момент актеры и съемочная группа только готовились к сцене, вся аппаратура была отключена.

Ранее СМИ сообщили, что отвечавшая за оружие на съемках фильма Болдуина сотрудница оказалась новичком. "Ржавчина" стала вторым фильмом в ее карьере. Перед этим она работала с Николасом Кейджем, а после окончания съемок даже подумывала сменить род деятельности, потому что подумала, что пока не готова к столь ответственной профессии.