Путин "подколол" правительство на встрече с главой таможни

Российский президент похвалил ФТС за хорошую работу

В понедельник, 25 октября, Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным, который сообщил, что на сегодняшний день таможня уже перевыполнила план на 133%. 

В ответ глава государства поинтересовался, какой объем поступлений планируется к концу 2021 года. 

"Если нам, конечно, не изменят прогнозное задание в ближайшее время, не скорректируют в сторону увеличения, то я думаю, что будет к этой сумме также прибавление",

– цитирует Булавина Общественная служба новостей

Путин не упустил возможность пошутить, добавив, что сейчас правительство его слова услышит и обязательно этот план скорректирует. 

Ранее стало известно, что Беннет привез Путину в белом пакете. 

Источник: "Россия 24" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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