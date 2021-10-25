Российский президент похвалил ФТС за хорошую работу

В понедельник, 25 октября, Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным, который сообщил, что на сегодняшний день таможня уже перевыполнила план на 133%.

В ответ глава государства поинтересовался, какой объем поступлений планируется к концу 2021 года.

"Если нам, конечно, не изменят прогнозное задание в ближайшее время, не скорректируют в сторону увеличения, то я думаю, что будет к этой сумме также прибавление",

– цитирует Булавина Общественная служба новостей.

Путин не упустил возможность пошутить, добавив, что сейчас правительство его слова услышит и обязательно этот план скорректирует.

Ранее стало известно, что Беннет привез Путину в белом пакете.