Самое главное - дождаться холодов

Несмотря на приближение зимы, у дачников еще много работы в саду и огороде. Перед наступлением морозов необходимо не забыть обрезать розы, чтобы в следующем сезоне цветы радовали своими пышными бутонами. Однако важно не допустить ошибки, чтобы не лишиться кустов.

Как нельзя обрезать розы на зиму

Многие садоводы жалеют кусты, в итоге накрывают оставшиеся крупными кусты кое-как. Тут главное удалить тонкие, слабые и невызревшие, а также засохшие побеги без сожаления. Впрочем, важно и знать сорт розы. Плетистые можно оставить со старыми побегами, а вот кусты всех остальных видов можно обрезать хоть наполовину.

Перед тем, как укрыть розы, важно убрать абсолютно все засохшие листья. Не только с земли, но и с самих кустов. Если что-то останется, есть риск, что розы начнут болеть.

Также садоводы часто совершают ошибку, начиная обрезать розы слишком рано. А проводить эту процедуру нужно лишь, когда холода окончательно пришли в регион и ночью стабильно не выше 0°C. Иначе розы пойдут в рост, а потом погибнут.

Также после обрезки важно проверить место прививки. Оно должно быть в земле на глубине в пять сантиметров. Если выше, нужно присыпать грунтом.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, когда и как укрывать розы.