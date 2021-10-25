Ошибки при обрезке роз на зиму: как не погубить кусты

Ошибки при обрезке роз на зиму: как не погубить кусты
Фото: ru.depositphotos.com
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Самое главное - дождаться холодов

Несмотря на приближение зимы, у дачников еще много работы в саду и огороде. Перед наступлением морозов необходимо не забыть обрезать розы, чтобы в следующем сезоне цветы радовали своими пышными бутонами. Однако важно не допустить ошибки, чтобы не лишиться кустов.

Как нельзя обрезать розы на зиму 

Многие садоводы жалеют кусты, в итоге накрывают оставшиеся крупными кусты кое-как. Тут главное удалить тонкие, слабые и невызревшие, а также засохшие побеги без сожаления. Впрочем, важно и знать сорт розы. Плетистые можно оставить со старыми побегами, а вот кусты всех остальных видов можно обрезать хоть наполовину. 

Перед тем, как укрыть розы, важно убрать абсолютно все засохшие листья. Не только с земли, но и с самих кустов. Если что-то останется, есть риск, что розы начнут болеть. 

Также садоводы часто совершают ошибку, начиная обрезать розы слишком рано. А проводить эту процедуру нужно лишь, когда холода окончательно пришли в регион и ночью стабильно не выше 0°C. Иначе розы пойдут в рост, а потом погибнут.

Также после обрезки важно проверить место прививки. Оно должно быть в земле на глубине в пять сантиметров. Если выше, нужно присыпать грунтом. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, когда и как укрывать розы. 

Полина ИВАНОВА

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