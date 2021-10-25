Борис Джонсон шокировал детей предложением скармливать людей животным

Шутку премьер-министра не оценили даже его ярые сторонники

Накануне Борис Джонсон провел встречу с британскими детьми. На мероприятии, которое прошло в медиа-центре на Даунинг-стрит, присутствовали школьники от восьми до двенадцати лет. Однако несколько шуток премьер-министра были отнюдь не детскими.

Так, в ходе встречи Джонсон рассказал о скором саммите ООН, который будет посвящен изменению климата. По мнению британца, для того, чтобы сократить выбросы метана, нужно заставить коров прекратить рыгать, а для восстановления баланса в природе премьер и вовсе предложил "скормить некоторых людей животным".

Позже репутацию британца попытался спасти его официальный представитель, который сказал, что эти абсурдные предположения – шутка.

"Я думаю, что большинство восприняли это в том виде, в каком это было задумано",

– отметил собеседник издания The Mirror, добавив, что слова его начальника не стоит воспринимать всерьез.

Однако комментарии говорят об обратном. Многие отметили, что теперь Джонсон будет приходить к детям в кошмарах. Один из комментаторов и вовсе предложил премьеру, который позволяет себе подобные фразы, говоря о серьезной теме, да еще и с детьми, обратиться к врачу.

"Господи, какой идиот", "Для этого клоуна все – одна большая шутка", "Скормить людей животным! Он, вероятно, начнет с пенсионеров, больных и безработных", "Полный позор для этой некогда великой страны. Неудивительно, что весь остальной мир смеется", "По сравнению с ним Чарли Чаплин – профессор",

– негодуют британцы.

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