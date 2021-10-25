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Сотрудник саудовской разведки Саад аль-Джабри рассказал о том, что принц Мухаммед бен Салман несколько лет назад грозился убить действующего на тот момент монарха. Избавиться от Абдуллы ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда наследник престола планировал не совсем обычным способом. В этом ему должно было помочь смертельное кольцо, присланное из России.
Мухаммед, который на тот момент не играл важной роли в правительстве, хотел расчистить путь для своего собственного отца.
"Мне достаточно просто пожать ему руку, и все будет кончено",
– хвастался наследный принц.
Понять, насколько серьезными были слова престолонаследника, сложно. В разведке не исключают, что Мухаммед сказал это лишь ради привлечения внимания, но к угрозе все равно отнеслись с максимальной серьезностью.
И хотя нет доказательств того, что аль-Джабри лично слышал угрозы лично, он уверяет, что видеозаписи со встречи Мухаммеда бин Салмана с экс-главой саудовской разведки Мухаммедом бин Наифом сохранились. Предположительно, именно во время нее и была произнесена фраза о смертельном кольце из России.
Отец Мухаммеда, король Салман, взошел на престол в январе 2015 года после того, как его сводный брат, король Абдалла, умер по естественным причинам.
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