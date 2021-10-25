Отключить эту функцию нельзя

Если вы думаете, что можете запретить приложению отслеживать ваше местоположение, то это не так. Особенно часто этим грешат два приложения, которые установлены почти у каждого владельца смартфона.

Речь идет об "Инстаграме" и "Фейсбуке". Отключить порой чрезмерно агрессивную слежку нельзя. Геолокация пользователя определяется несколькими способами. Зак Дофман рассказал, что приложения используют метаданные фотографии и IP-адрес.

У многих возникает справедливый вопрос: зачем компания это делает? В "Фейсбуке" отвечать отказываются, но при этом не отрицают, что следят за пользователями социальных сетей. Уведомлять вас о слежке, кстати, тоже никто не будет.

"Фейсбук" на регулярной основе считывает данные акселерометра. То есть, даже если вы запретили одному из приложений отслеживать вашу геопозицию, оно все равно поймет, где вы находитесь. Сделать это будет нетрудно, особенно, если рядом с вами находится владелец смартфона, который не против, чтобы за ним следили.

"Приложение все равно может определить ваше точное местоположение – объединив вас с пользователями, шаблон вибрации схож с тем, который записывает акселерометр вашего смартфона",

– заключили эксперты.

Для тех, кто переживает за свою безопасность, рекомендуется удалить приложения. Это единственный способ помешать компании собирать данные о вас, утверждают эксперты. Однако любители социальных сетей могут продолжать пользоваться "Инстаграмом" и "Фейсбуком", но через браузер.

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