Разнообразить отдых можно будет на открытом воздухе

Несмотря на введение нерабочих дней в Подмосковье, россияне, которые решат отдохнуть в регионе, смогут это сделать с определенными ограничениями. Провести время можно будет, например, в открытых зоопарках, заповедниках и на экофермах.

Также путешественники смогут сходить на экскурсии на открытом воздухе. А вот культурные и выставочные мероприятия посетить будет нельзя.

Музеи должны будут соблюдать заполняемость в 50%, но зайти туда можно будет только по QR-коду.

Гостиницы и хостелы продолжат работу, как и кафе при них для гостей. Обычный общепит будет работать лишь на вынос и доставку, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".