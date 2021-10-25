Куда сходить туристам в Подмосковье во время нерабочих дней

Разнообразить отдых можно будет на открытом воздухе

Несмотря на введение нерабочих дней в Подмосковье, россияне, которые решат отдохнуть в регионе, смогут это сделать с определенными ограничениями. Провести время можно будет, например, в открытых зоопарках, заповедниках и на экофермах. 

Также путешественники смогут сходить на экскурсии на открытом воздухе. А вот культурные и выставочные мероприятия посетить будет нельзя. 

Музеи должны будут соблюдать заполняемость в 50%, но зайти туда можно будет только по QR-коду.

Гостиницы и хостелы продолжат работу, как и кафе при них для гостей. Обычный общепит будет работать лишь на вынос и доставку, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Комитет по туризму Московской области ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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