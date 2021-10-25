Читатели поддержали взгляды российского президента

В одном из своих недавних выступлений Владимир Путин заявил, что не приемлет трансгендерную идеологию. Российский президент отметил, что тот факт, что мальчикам внушают, что они могут стать девочками и наоборот, – это почти как преступление против человечности. Его мнение разделили читатели американского правого и консервативного издания Breitbart.

Так, один из комментаторов отметил, что хоть Путин – опасный лидер, но он чрезвычайно умен. Другой пользователь добавил, что очень хотел бы, чтобы во главе его страны тоже стоял "настоящий мужик" с похожими взглядами.

Эту мысль развил еще один читатель, который уверен, что все беды Запада связаны с тем, что у руля находятся "слабые мужчины".

"Мужики остались только в Восточной Европе и в России. Я видел их военную рекламу, русскую. Это вам не бесполезная американская армия, которая впрягается за ЛГБТ",

– подчеркнул пользователь с ником Elno tiger.

Другой читатель и вовсе захотел бежать в Россию.

"Есть ли шанс получить убежище?"

– поинтересовался комментатор.

В конечном итоге читатели сошлись во мнении, что такая непримиримая позиция России объясняет тот факт, что страну не любят на Западе. Хотя далеко не все американцы, как оказалось, согласны с новой этикой, а кто-то и вовсе захотел, чтобы Путин возглавил Консервативную партию, чтобы уберечь ее от окончательного краха.

Ранее американский телеканал обвинил Путина в сексизме после замечания журналистке CNBC.