Американцы назвали Путина "настоящим мужиком" после слов о смене пола у детей

Американцы попросили убежища в России из-за слов Путина о смене пола у детей
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Читатели поддержали взгляды российского президента

В одном из своих недавних выступлений Владимир Путин заявил, что не приемлет трансгендерную идеологию. Российский президент отметил, что тот факт, что мальчикам внушают, что они могут стать девочками и наоборот, – это почти как преступление против человечности. Его мнение разделили читатели американского правого и консервативного издания Breitbart. 

Так, один из комментаторов отметил, что хоть Путин – опасный лидер, но он чрезвычайно умен. Другой пользователь добавил, что очень хотел бы, чтобы во главе его страны тоже стоял "настоящий мужик" с похожими взглядами. 

Эту мысль развил еще один читатель, который уверен, что все беды Запада связаны с тем, что у руля находятся "слабые мужчины". 

"Мужики остались только в Восточной Европе и в России. Я видел их военную рекламу, русскую. Это вам не бесполезная американская армия, которая впрягается за ЛГБТ", 

– подчеркнул пользователь с ником Elno tiger. 

Другой читатель и вовсе захотел бежать в Россию. 

"Есть ли шанс получить убежище?"

– поинтересовался комментатор. 

В конечном итоге читатели сошлись во мнении, что такая непримиримая позиция России объясняет тот факт, что страну не любят на Западе. Хотя далеко не все американцы, как оказалось, согласны с новой этикой, а кто-то и вовсе захотел, чтобы Путин возглавил Консервативную партию, чтобы уберечь ее от окончательного краха. 

Ранее американский телеканал обвинил Путина в сексизме после замечания журналистке CNBC. 

Источник: Breitbart ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость322854
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Игорян, ну чё ты здесь ошиваешься - ну сходи на Харьков-форум потупи! Кстати, на этом форуме есть такой же упоротый, как ты, чувачёк с ником "Зиготе"... Впрочем, возможно, это ты и есть...
Гость322854
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Ну что ж, приятно читать такие отзывы от простых американцев. В ответ, хотелось бы отметить следующее. За последние 30-40 лет, из всех президентов США у них был единственный достойный правитель - Трамп! Хотя он немного с "бусырью", но мужик с яйцами! Демократы УКРАЛИ у него второй срок и насильно усадили "на трон", слабеющего умом, "дряхлого Бидона"! Я видел как тяжело Трампу было смириться с потерей кресла из-за "козней" демократов, НО, ему хватило МУЖЕСТВА не расколоть свою страну пополам и САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕ РАЗВЯЗАТЬ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ! За это ему, безусловно, респект!
игорь
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причем тут путин
так думают все россияне
как и то что весь народ хочет чтобы путин ушел в отставку за отобраные пенсии
Гость 348013
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конечно, они 20 лет в афгане не воевали , а друг другу за щеку давали в казармах , талибы спокойно богатели добрели и развивались, из за три дня взяли всю страну .Ну в общем то яночкам во все войнах нахлобучивали , самый большой бюджет, и самое некрепкое очко.
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