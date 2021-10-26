Изменения правил техосмотра автомобилей рассмотрят в ноябре

Справку о пройденном ТО смогут требовать в редких случаях

Исправность личных автомобилей должна остаться в зоне ответственности владельцев. Обязательный техосмотр нужно проводить только для такси, общественного транспорта и еще в ряде случаев. Соответствующее решение может быть принято в России уже в ноябре 2021 года.

По данным "Известий", законопроект об отмене обязательного ежегодного техосмотра готовы поддержать большинство депутатов нижней палаты парламента. В проекте документа говорится, что проходить ТО частным гражданам нужно будет только при постановке легкового автомобиля или мотоцикла на учет, при смене владельца и в случае изменении конструкции. Для автомобилей, занятых в коммерческих перевозках, регулярный техосмотр останется по-прежнему обязательным, передает "Пятый канал".

Ранее в России перестали требовать справку о техосмотре при выдаче полиса ОСАГО. При этом, согласно принятым ранее поправкам в КоАП, с 1 марта 2022 г. россиянам могут выписать штраф за не пройденный вовремя ТО.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Убийство в одно касание: саудовский принц похвастался смертельным кольцом из России

Наследник престола угрожал действующему королю

Россия намерена положить конец своей энергетической зависимости - Bloomberg

"Северный поток-2" вытеснит газовые потоки, идущие через страны бывшего СССР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей