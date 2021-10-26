Справку о пройденном ТО смогут требовать в редких случаях

Исправность личных автомобилей должна остаться в зоне ответственности владельцев. Обязательный техосмотр нужно проводить только для такси, общественного транспорта и еще в ряде случаев. Соответствующее решение может быть принято в России уже в ноябре 2021 года.

По данным "Известий", законопроект об отмене обязательного ежегодного техосмотра готовы поддержать большинство депутатов нижней палаты парламента. В проекте документа говорится, что проходить ТО частным гражданам нужно будет только при постановке легкового автомобиля или мотоцикла на учет, при смене владельца и в случае изменении конструкции. Для автомобилей, занятых в коммерческих перевозках, регулярный техосмотр останется по-прежнему обязательным, передает "Пятый канал".

Ранее в России перестали требовать справку о техосмотре при выдаче полиса ОСАГО. При этом, согласно принятым ранее поправкам в КоАП, с 1 марта 2022 г. россиянам могут выписать штраф за не пройденный вовремя ТО.