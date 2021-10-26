Суд Амстердама решил передать Украине скифское золото из крымских музеев

Суд Амстердама решил передать Украине скифское золото из крымских музеев
Фото: Moritz Vennemann/picture alliance/www.globallookpress.com
Решение вынесено в пользу Киева

Амстердамский суд принял решение о передаче украинской стороне коллекции скифского золота из музеев Крыма. Об этом стало известно сегодня, 26 октября.

Таким образом, после семилетнего разбирательства решение вынесено в пользу Украины. Судья сообщил, что Россия вправе обжаловать его в верховном суде Нидерландов.

В озвучивании решения судья указал, что, несмотря на крымское происхождение объектов, предмет разбирательств остается "частью наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году".

В коллекцию скифского золота входит примерно две тысячи артефактов. В 2014 году ее вывезли на выставку в Амстердам, однако месяц спустя, после воссоединения полуострова с остальной частью России, музей отказался передавать экспонаты, решив оставить их у себя до судебного решения.


Коллекция скифского золота из 4 крымских музеев, около 2 тыс артефактов, была вывезена на выставку в Амстердам в феврале 2014 - но после того как в марте Крым воссоединился с Россией, голландский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения судьи.

Окружной суд Амстердама в 2016 постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию. В 2019 было принято промежуточное решение, в котором суд установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к этому делу

"Скифское золото" останется в Нидерландах минимум на 3 месяца, в течение которых возможно обжалование решения суда, заявил адвокат крымских музеев

Егор МАЛКОВ

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