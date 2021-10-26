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Российские военные Северного флота спасли украинцев сконтейнеровоза "Люсия" от пиратов. Капитан 1-го ранга Станислав Варик рассказал об этой операции.
Морпехи, узнав обстановку у судоходной компании, спустились в нижнее помещение в кормовой части корабля, где нашли экипаж. Во время операции военные показали, что готовы к подобного рода мероприятиям, – пиратов вытеснили, при этом никто не пострадал.
Украинцы же выразили россиянам благодарность за помощь, пишет "Свободная Пресса".
"Горячо приветствовали, благодарили, просто кидались обниматься на морскую пехоту, за спасение", – сказал Варик.
Позже военные РФ сопроводили судно ради его безопасности некоторое расстояние, а также задокументировали всю операцию.
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