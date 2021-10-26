Украинцы кинулись горячо благодарить и обнимать российских морпехов после спасения

Все моряки остались целы и невредимы

Российские военные Северного флота спасли украинцев сконтейнеровоза "Люсия" от пиратов. Капитан 1-го ранга Станислав Варик рассказал об этой операции.

Морпехи, узнав обстановку у судоходной компании, спустились в нижнее помещение в кормовой части корабля, где нашли экипаж. Во время операции военные показали, что готовы к подобного рода мероприятиям, – пиратов вытеснили, при этом никто не пострадал.

Украинцы же выразили россиянам благодарность за помощь, пишет "Свободная Пресса".  

"Горячо приветствовали, благодарили, просто кидались обниматься на морскую пехоту, за спасение", – сказал Варик. 

Позже военные РФ сопроводили судно ради его безопасности некоторое расстояние, а также задокументировали всю операцию. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Суд Амстердама решил передать Украине скифское золото из крымских музеев

Амстердам счел объект разбирательств собственностью Незалежной

Россия намерена положить конец своей энергетической зависимости - Bloomberg

"Северный поток-2" вытеснит газовые потоки, идущие через страны бывшего СССР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей