Ревниво и скептически: Рогозин рассказал об отношении американских космонавтов к "Вызову"

Ревниво и скептически: Рогозин рассказал об отношении американских космонавтов к "Вызову"
Дмитрий Рогозин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спустя время мнение иностранцев о съемках изменилось

Изначально американские космонавты не слишком радостно восприняли новость о том, что на МКС будут снимать фильм "Вызов". Об этом рассказал Дмитрий Рогозин. 

Американцам понадобилось время, чтобы "вписаться в проект". 

"Часть съемок проводилась на американском сегменте, и американцы, несмотря на сначала ревность и скепсис, потом вписались в этот проект", 

– отметил глава "Роскосмоса", добавив, что уже поблагодарил НАСА за поддержку и содействие. 

Отдельно Рогозин отметил сотрудников Центра подготовки космонавтов, которые в сжатые сроки смогли подготовить Юлию Пересильд и Клима Шипенко к съемкам в невесомости. Гендиректор госкорпорации заодно ответил всем, кто не верил, что актриса и режиссер справятся с нагрузками. 

"Ничего подобного, ребята вписались в общую работу экипажа с первой секунды, сразу после стыковки", 

– заключил Дмитрий Олегович. 

Ранее Пересильд и Шипенко рассказали об одном из самых волнующих событий. Инцидент произошел во время стыковки с Международной космической станцией. Из-за отказа системы делать это пришлось вручную. Звездные космонавты старались не паниковать, однако актриса призналась, что навсегда запомнит красноречивый взгляд режиссера, когда он понял, что что-то пошло не по плану. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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