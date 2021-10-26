Спустя время мнение иностранцев о съемках изменилось

Изначально американские космонавты не слишком радостно восприняли новость о том, что на МКС будут снимать фильм "Вызов". Об этом рассказал Дмитрий Рогозин.

Американцам понадобилось время, чтобы "вписаться в проект".

"Часть съемок проводилась на американском сегменте, и американцы, несмотря на сначала ревность и скепсис, потом вписались в этот проект",

– отметил глава "Роскосмоса", добавив, что уже поблагодарил НАСА за поддержку и содействие.

Отдельно Рогозин отметил сотрудников Центра подготовки космонавтов, которые в сжатые сроки смогли подготовить Юлию Пересильд и Клима Шипенко к съемкам в невесомости. Гендиректор госкорпорации заодно ответил всем, кто не верил, что актриса и режиссер справятся с нагрузками.

"Ничего подобного, ребята вписались в общую работу экипажа с первой секунды, сразу после стыковки",

– заключил Дмитрий Олегович.

Ранее Пересильд и Шипенко рассказали об одном из самых волнующих событий. Инцидент произошел во время стыковки с Международной космической станцией. Из-за отказа системы делать это пришлось вручную. Звездные космонавты старались не паниковать, однако актриса призналась, что навсегда запомнит красноречивый взгляд режиссера, когда он понял, что что-то пошло не по плану.