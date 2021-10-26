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Некоторые дачники в ноябре расслабляются и отдыхают до следующего сезона. Однако многие весной занимаются рассадой овощей, в результате, просто не успевая озаботиться цветами. В итоге летом многим не хватает красоты, а ряды с растениями выглядят куда скуднее, чем хотелось бы.
Впрочем, есть способ это предотвратить. Можно потратить час времени в ноябре на посадку растений.
Идеальным вариантом станут бархатцы. Они не только красивые, но и отпугивают вредителей своим запахом.
К тому же, эти цветы начнут радовать глаз еще весной, а закончат цвести лишь осенью.
В ноябре, когда первые морозы уже устаканились, старые бархатцы нужно убрать, собрав коробочки с семенами. Грядку слегка прорыхлить, положить туда коробочки. Семена нужно немного углубить в почву. Сверху насыпать навоза с землей. После можно забыть о бархатцах до весны.
Старые бархатцы (листья и стебли) можно разбросать по огороду и слегка вбить в землю. Растение обеззаразит почву, в следующем сезоне можно будет не переживать из-за болезней будущих посадок.
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