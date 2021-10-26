Вид ствола и веток подскажет, что делать

Иногда яблони, которым уже более года, могут неожиданно заболеть и погибнуть. Нередко заметить признаки недуга можно осенью. Как понять, что дерево подвержено недугу, рассказываем в нашем материале.

Цитоспороз

При этой болезни куски коры начинают отмирать, на стволе появляются выпуклые язвы, он становится темно красным, веточки засыхают.

Справиться с этой болезнью можно лишь на ранней стадии. Для этого пораженные участки нужно глубоко срезать, не жалея коры. Затем "дыры" закрыть глиной, смешанной с коровяком. Обрабатывать некогда пораженные участки нужно в течение нескольких лет.

Рак

Яблони тоже могут болеть "раком". Есть несколько видов этого недуга. При обычном на дереве появляются наросты, кора частыми отпадает, на ее месте появляются раны, которые со временем лишь увеличиваются. В итоге древесина начинает крошиться. Сначала кора становится темно красной, затем чернеет.

Избавиться от этой заразы можно также удалив все пораженные участки. Затем их обязательно нужно обеззаразить 1% раствором медного купороса. Раны на яблоне необходимо прикрыть, например, измельченным щебнем.

При тяжелой, черной форме этого заболевания кора выглядит так, как будто дерево подожгли. Кора также может покрыться темными впалыми пятнами. Пораженная кора спадает, а затем гниет древесина.

Чтобы спасти дерево, нужно также хорошенько избавиться от всех инфицированных участков, листьев и плодов. Все это сжечь подальше от дачи. Раны обработать фунгицидом с медью, затем вновь срезать пораженную кору, помыть "дыры" мылом, опять удалить все лишнее и заболевшее, обработать 3% раствором медного купороса, все участки прикрыть чистой марлей. Затем опять срезать кору на пораженных участках, обработать купоросом, положить садовый вар и закрыть на зиму повязкой. Между процедура должно пройти некоторое время, чтобы все вещества успевали высохнуть.