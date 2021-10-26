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Многие верят, что если правильно украсить дом к Новому году, то можно снискать благосклонность главного символа предстоящих 12 месяцев. Как же быть в этот раз, чтобы задобрить Голубого Водяного Тигра?
Нужно иметь в виду, что Тигр – щедрый знак. Он покровительствует тем, кто не боится признать свои ошибки и недостатки. Однако символ 2022 года любит простоту и естественность. Об этом не стоит забывать, украшая дом к празднику.
Прежде всего необходимо провести генеральную уборку дома, чтобы не было преград для прихода позитивной энергии. Затем нужно определиться с местом, куда поставить елку. Считается, что если разместить дерево в центре, то это укрепит иммунитет. Юг комнаты дарует признание в обществе. Восток – благополучие в семье. Продвижение на работе, в том числе повышение зарплаты, обеспечит елка на севере. Для успехов на любовном фронте ставьте дерево на западе.
Символ грядущего года – Тигр – не терпит ничего пестрого и красного. Выбирать игрушки, мишуру и другие украшения нужно белые, серебряные, золотые, голубые и синие, а также серые и цвета морской волны.
Не стоит забывать о фигурке Тигра, чтобы показать хозяину года, что его в этом доме чтут и уважают. Тогда он непременно поможет.
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