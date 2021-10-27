Меркель удивила российских поваров своими вкусовыми пристрастиями

Меркель удивила российских поваров своими вкусовыми пристрастиями
Ангела Меркель. Фото: snapshot-photography / F.Boillot / www.globallookpress.com
Политику понравилось экзотическое блюдо

Бывший губернатор Томска Виктор Кресс вспомнил о том, как однажды в город приехала Ангела Меркель. Сенатор рассказал, какому блюду русской кухни немецкий политик отдала предпочтение.

Меркель побывала в Томске в 2006 году. Там она находилась два дня – 26 и 27 апреля. В Россию госдеятель приехала в сопровождении правительственной делегации.

Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ участвовала в восьмом раунде российско-германских межгосударственных консультаций, нацеленных на обсуждение политических и экономических вопросов.

По словам Кресса, российский лидер и немецкий политик прилетели в Томск вечером накануне саммита. Путин и Меркель отправились в местный ресторан, передает РИА "Новости".

Как рассказал экс-глава Томска, повара попытались удивить высокопоставленных гостей необычными блюдами. К слову, у них это получилось. Канцлер ФРГ осталась в восторге от котлет, сделанных из медвежьего мяса.

Кресс отметил, что вкусовые предпочтения Меркель удивили томских рестораторов, пишет РИА ФАН.  

"Если по-настоящему делать эту котлету, она чуть ли не с кровью", – объяснил сенатор.

Виктор Мельхиорович признался – никто и подумать не мог, что Меркель является очень дружелюбным и простым в общении человеком.

Спустя несколько лет делегация Томской области отправилась с визитом в Германию. Меркель презентовали местную продукцию, среди которой были сушеные белые грибы. Канцлер ФРГ высоко оценила закуску из России. 

Ранее стало известно, как прошла отставка Меркель. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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