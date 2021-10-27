Медики порекомендовали монаршей особе взять паузу в делах

За последние несколько дней королева Великобритании Елизавета II отказалась от участия в нескольких мероприятиях. Как выяснилось, причина кроется в рекомендации врачей.

20 октября монаршая особа отменила поездку в Северную Ирландию. Спустя два дня она отправилась в частную клинику короля Эдварда VII. В больнице Елизавета II провела всего лишь сутки. После проведенного обследования врачи посоветовали королеве снизить нагрузки и как можно больше отдыхать от работы.

24 октября глава Великобритании не явилась на воскресную службу в часовне, расположенной у Виндзорского замка. В СМИ объяснили это тем, что она приняла решение следовать рекомендациям специалистов, поэтому временно отказалась от появления на публике.

Накануне появилась информация, что Елизавета II не примет участие в климатическом саммите, который пройдет в шотландском городе Глазго в период с 31 октября по 12 ноября этого года. Решение королевы объясняется как раз ее желанием взять паузу в делах, передает BBC News.

Букингемский дворец сообщил о том, что 95-летняя монаршая особа запишет видеообращение к делегатам.

На данный момент неизвестно, когда королева Великобритании возобновит очные встречи.

Ранее стало известно о том, что "смена позиции" Елизаветы II по Крыму возмутила турков. Речь идет о письме, которая британская королева отправила школьникам из Севастополя. На конверте был указан адрес "Крым, Россия", что взбесило многих русофобов.