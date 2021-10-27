Многие не поверили, что олигарх написал его самостоятельно

Отношения между Владимиром Путиным и Борисом Березовским, по слухам, дали серьезную трещину после сенсационного материала по ОРТ, в котором раскритиковали президента из-за трагедии с подлодкой "Курск". Глава России вызвал олигарха на личный разговор, где по полочкам разложил факты причастности Березовского к выпущенному сюжету – такой поступок стал для Путина настоящим предательством после поддержки президентской кампании бизнесменом. Эта встреча стала для них последней – затем Березовский покинул Россию навсегда.

Как пишет "Комсомольская правда", незадолго до смерти олигарх написал российскому президенту письмо. Его жена вручила конверт Абрамовичу, попросив передать его Путину. Как рассказал бывший руководитель президентской администрации Валентин Юмашев, содержание письма он видел – человек, написавший его, был абсолютно сломлен. Он не был до конца уверен, что оно было от Бориса, хотя подчерк совпадал.

В своем обращении к Путину Березовский заявлял, что осознал – президент понимает Россию в разы лучше, чем он. Председатель совета директоров "Альфа-Банка" Петр Авен делился, что тоже видел содержимое письма. По его словам, в нем олигарх умолял лидера о прощении и возвращении в страну.

"Видит бог, сегодня я все осознал и никогда не поступил бы так. Мне бы очень хотелось вернуться в Россию, на Родину. Я хочу умереть на своей земле. Это не пустые слова, поверьте, Владимир Владимирович. Я, как Вечный Жид, устал скитаться по земле. Разрешите мне вернуться, господин президент. Прошу вас. Умоляю",

– процитировал он. Однако Юмашев указывал, что подобного в письме не помнит.

По его словам, Владимир Путин был удивлен, что Березовский пребывает в таком отчаянном состоянии, однако поднимать вопрос о возвращении бизнесмена в Россию не стал. Валентин Борисович рассчитывал, что в будущем сможет переубедить президента и поспособствовать возвращению олигарха в страну в качестве красивого жеста, но сделать этого не успел.