Следователи и дипломаты изучат все факты по делу об отказе зарубежных партнеров вернуть ценности в музеи Крыма

Организовать проверку обстоятельств, связанных с невозвращением после выставки в Амстердаме культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым, поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Распоряжение передано в Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю, говорится на сайте ведомства. Следователям также поручено оказывать содействие сотрудникам МИД РФ, которые тоже работают по данному вопросу.

"Следственные органы СК России в рамках правового поля дадут должную оценку нарушению интересов Российской Федерации"

– уточнила представитель СК РФ Светлана Петриченко.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев была вывезена в Амстердам в рамках выставки "Крым – золото и секреты Черного моря", которая открылась в феврале 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией Нидерланды отказались возвращать артефакты в музеи на полуострове. После нескольких лет судебных тяжб было объявлено, что ценности будут переданы Украине. В России оспаривают это решение.