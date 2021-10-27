Бастрыкин отдал распоряжения по ситуации с золотом скифов

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Следователи и дипломаты изучат все факты по делу об отказе зарубежных партнеров вернуть ценности в музеи Крыма

Организовать проверку обстоятельств, связанных с невозвращением после выставки в Амстердаме культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым, поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Распоряжение передано в Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю, говорится на сайте ведомства. Следователям также поручено оказывать содействие сотрудникам МИД РФ, которые тоже работают по данному вопросу.

"Следственные органы СК России в рамках правового поля дадут должную оценку нарушению интересов Российской Федерации"

– уточнила представитель СК РФ Светлана Петриченко.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев была вывезена в Амстердам в рамках выставки "Крым – золото и секреты Черного моря", которая открылась в феврале 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией Нидерланды отказались возвращать артефакты в музеи на полуострове. После нескольких лет судебных тяжб было объявлено, что ценности будут переданы Украине. В России оспаривают это решение.

Источник: СК РФ
Николай ВИКТОРОВ
Настоящий ОДЕССИТ
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Такой судебный беспредел, российским людям знаком еще с СССР и после развала. Приятно то, что Россия сама наступила на свои грабли. Всем понятно и законно, но другая система против и ничего не сделаешь. Судебной системе России надо делать выводы и сажать за взятки судей. А вот самой России, надо принять жестокие меры к разным Амстердамам, вплоть до экономических санкций. Импорт оттуда идет приличный.
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