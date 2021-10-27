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Организовать проверку обстоятельств, связанных с невозвращением после выставки в Амстердаме культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым, поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Распоряжение передано в Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю, говорится на сайте ведомства. Следователям также поручено оказывать содействие сотрудникам МИД РФ, которые тоже работают по данному вопросу.
"Следственные органы СК России в рамках правового поля дадут должную оценку нарушению интересов Российской Федерации"
– уточнила представитель СК РФ Светлана Петриченко.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев была вывезена в Амстердам в рамках выставки "Крым – золото и секреты Черного моря", которая открылась в феврале 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией Нидерланды отказались возвращать артефакты в музеи на полуострове. После нескольких лет судебных тяжб было объявлено, что ценности будут переданы Украине. В России оспаривают это решение.
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