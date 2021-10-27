Африканская беженка покусала литовских пограничников у границы с Белоруссией

На место происшествия вызвали медиков

Африканская беженка покусала пограничиков Литвы в миграционнном центре. Последние в ответ применили слезоточивый газ. Как указывает источник, инцидент произошел в Вильнюсском районе у границы с Белоруссией.

Согласно приведенным данным, в женском секторе начались беспорядки между беженцами из Африки и Ирана – они не поделили между собой теплые вещи. Несколько беженок из африканского континента попытались отнять у соседки вещи, в ситуацию вмешались пограничники.

По информации источника, на место происшествия вызвали медиков. Серьезная врачебная помощь участникам конфликта не потребовалась.

Всего с начала текущего года на указанной границе задержано свыше четырех тысяч беженцев, приведенный показатель превышает статистику за прошлый год в 50 раз.

Источник: Спутник ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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