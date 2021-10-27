Какие сувениры опасно привозить с отдыха

Какие сувениры опасно привозить с отдыха
Фото: ru.depositphotos.com
Предметы, относящиеся к мифологии другой страны, могут навредить

Многие россияне, отдыхающие за границей, ходят на местные сувенирные рынки, где покупают небольшие подарки для родных, друзей и коллег. Ведьма Алена Полынь рассказала, что нежелательно привозить с путешествия.

Часто туристы приобретают фигурки в виде различных существ, статуэтки богов, а также необычные маски. По словам эзотерика, покупка подобных сувениров не обернется ничем хорошим для их будущего владельца.

Полынь объяснила, что каждый народ придерживается определенных традиций. У них имеются свои образы, наделяемые силой. И если вы не разбирайтесь в особенностях той или иной культуры, то лучше не покупать вещи, связанные с религией.

Даже фигурка японского божества Хотэя, символизирующего благополучие, может "сыграть" против того, кто не знает всех нюансов мифологии страны восходящего солнца, передает "Пятый канал".

Стоит также отказаться от покупки африканских масок. В них, как отметила ведьма, могут прятаться какие-либо духи, которым поклонялись местные племена.

"Различные красивые фигурки <> могут содержать в себе определенную энергию традиций, которых вы не знаете", – рассказала Алена.

Эзотерик назвала безобидные сувениры, которые точно никому не навредят. К ним относятся календари и магниты с изображением достопримечательностей или видов природы.

Ранее "Утро.News" рассказало, какие талисманы помогут притянуть богатство. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия сделала Молдавии новое предложение по газовому контракту - СМИ

Москва использует вопрос с поставками для урегулирования политической ситуации с Кишиневым, утверждает источник

Поляки пришли в ужас от заявлений вице-премьера о войне с Россией и Белоруссией

Народ отказался верить в победу собственной армии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей