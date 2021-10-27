Предметы, относящиеся к мифологии другой страны, могут навредить

Многие россияне, отдыхающие за границей, ходят на местные сувенирные рынки, где покупают небольшие подарки для родных, друзей и коллег. Ведьма Алена Полынь рассказала, что нежелательно привозить с путешествия.

Часто туристы приобретают фигурки в виде различных существ, статуэтки богов, а также необычные маски. По словам эзотерика, покупка подобных сувениров не обернется ничем хорошим для их будущего владельца.

Полынь объяснила, что каждый народ придерживается определенных традиций. У них имеются свои образы, наделяемые силой. И если вы не разбирайтесь в особенностях той или иной культуры, то лучше не покупать вещи, связанные с религией.

Даже фигурка японского божества Хотэя, символизирующего благополучие, может "сыграть" против того, кто не знает всех нюансов мифологии страны восходящего солнца, передает "Пятый канал".

Стоит также отказаться от покупки африканских масок. В них, как отметила ведьма, могут прятаться какие-либо духи, которым поклонялись местные племена.

"Различные красивые фигурки <> могут содержать в себе определенную энергию традиций, которых вы не знаете", – рассказала Алена.

Эзотерик назвала безобидные сувениры, которые точно никому не навредят. К ним относятся календари и магниты с изображением достопримечательностей или видов природы.

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