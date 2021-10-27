Москва вошла в топ-100 лучших городов мира для студентов

Москва вошла в топ-100 лучших городов мира для студентов
Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Рейтинг составили международные эксперты

Москва признана лучшим российским городом для студентов и вошла в топ-100 городов мира по версии британской консалтинговой компании Studee.

При составлении рейтинга международные эксперты учитывали не только качество образования в вузах, но и стоимость аренды жилья, расходы на жизнь, доступность и скорость интернета, безопасность, защиту свободы слова, а также количество проживающих в городе молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.

Первую мировую пятерку составили Токио, Мельбурн, Сеул, Квебек и Аделаида. В Европе лучшим городом для студентов признан ирландский Дублин, он на 13м месте мирового рейтинга.

Москва оказалась на 84-м месте среди городов мира, но при этом лучшим среди городов страны. Помимо столицы, в рейтинг вошли еще три российских города, они замыкают топ-100: Санкт-Петербург, Новосибирск и Томск.

Ранее Москва заняла четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities. В первую пятерку вошли также Лондон, Париж, Нью-Йорк и Дубай.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ
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