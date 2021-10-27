Чтобы не стать жертвой маркетологов: что нужно покупать по время распродаж

Чтобы не стать жертвой маркетологов: что нужно покупать по время распродаж
Фото: pixabay.com
Составлением списка желанных товаров нужно заняться уже сейчас

Ноябрь не зря считают месяцем распродаж. Многие любители шоппинга уже задумались о том, что они хотят приобрести во время Черной пятницы, 11.11 и других распродаж. Однако часто маркетологи не упускают возможности заработать, поэтому порой скидки оказываются ненастоящими. Эксперты рассказали, какие товары выгодно покупать на распродажах. 

Курсы и онлайн-обучение 

Очень часто создатели курсов снижают цены на свой продукт. Порой скидка достигает 50%, поэтому если вы давно хотели научиться чему-то новому, но на это не хватало средств, то сейчас самое время об этом задуматься, чтобы не прозевать момент. 

Электроника 

Если давно хотели обновить телефон, компьютер или какую-либо другую технику, то сезонные распродажи, пожалуй, наиболее удачное для этого время. Уже сейчас можно добавлять электронику в "избранное" и начинать мониторить цены. 

Одежда 

Присмотритесь к вещам из предыдущих коллекций или к вечерним нарядам. В период распродаж их можно урвать с максимальной скидкой, пишет "МИР24". По выгодной цене можно также купить демисезонные куртки, пальто. 

Аксессуары 

На сумки, чемоданы и прочие аксессуары почти никогда не снижают цены. Исключение – период глобальных распродаж. Так что можете смело покупать вещь, о которой давно мечтали. Сейчас самый подходящий для этого период. 

Авиабилеты 

В скором времени пляжный сезон закончится, поэтому уже сейчас многие компании начали распродавать авиабилеты по сниженной стоимости. Дешевеют, кстати, и номера в отелях. 

Эксперты также рекомендуют закупаться в маркетплейсах, потому что это удобнее и выгоднее. Как правило, онлайн-магазины могут предложить дополнительную скидку, бесплатную доставку и купоны на следующие покупки. Также не придется тратить время на поиски. 

Ранее "Утро.Ньюс" делилось советом, который позволяет сэкономить на покупке одежды. 


Источник: "МИР24" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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