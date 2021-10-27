Автосервисы и шиномонтажи закрывать не будут

Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказал, какие организации смогут продолжить работу во время нерабочих дней, которые продлятся с 28 октября по 7 ноября.

Так, автомобильные сервисы и шиномонтажи закрываться не планируют, потому что в преддверии холодов водителям будет необходимо сменить резину на зимнюю.

Продолжат работать и салоны сотовой связи, поскольку относятся к непрерывно действующим организациям, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Стройки будут временно заморожены, но это не касается строительства и обслуживания дорог, мостов и тоннелей.

Продуктовые магазины и аптеки в торговых центрах будут открыты. Исключение – салоны оптики. В них попасть не удастся, если они не входят в состав аптек.