Что будет работать в Подмосковье во время локдауна

Автосервисы и шиномонтажи закрывать не будут

Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказал, какие организации смогут продолжить работу во время нерабочих дней, которые продлятся с 28 октября по 7 ноября. 

Так, автомобильные сервисы и шиномонтажи закрываться не планируют, потому что в преддверии холодов водителям будет необходимо сменить резину на зимнюю. 

Продолжат работать и салоны сотовой связи, поскольку относятся к непрерывно действующим организациям, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Стройки будут временно заморожены, но это не касается строительства и обслуживания дорог, мостов и тоннелей. 

Продуктовые магазины и аптеки в торговых центрах будут открыты. Исключение – салоны оптики. В них попасть не удастся, если они не входят в состав аптек. 

Источник: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия сделала Молдавии новое предложение по газовому контракту - СМИ

Москва использует вопрос с поставками для урегулирования политической ситуации с Кишиневым, утверждает источник

Поляки пришли в ужас от заявлений вице-премьера о войне с Россией и Белоруссией

Народ отказался верить в победу собственной армии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей