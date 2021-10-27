Дама решила, что имеет право на часть Святой земли

Весьма любопытный инцидент произошел в российской столице. Местная жительница, которая до сих пор не может смириться с развалом Советского Союза, хранит паспорт СССР и считает себя его гражданкой, решила предъявить свои права на часть земель Израиля.



Женщина посчитала уместным обратиться с соответствующим иском в одну из столичных инстанций. Разбирать необычное дело довелось экспертам Замоскворецкого суда.

Суть претензии москвички заключалась в том, что как советской гражданке ей причитается часть Святой земли Израиля. Такую информацию публикуют авторы телеграм-канала Mash.

Журналисты напомнили, что много лет назад израильское государство и Советский Союз договорились о том, что СССР получит часть имущества Российской империи. Речь идет о так называемой Русской Палестине – землях, которые принадлежали нашему государству.

По мнению дамы по имени Татьяна, она как гражданка СССР теперь должна получить немного израильской земли.

"Татьяна считает, что ей полагается отрезать немного Иерусалима", – рассказывают авторы интернет-ресурса.

Впрочем, судебные эксперты достаточно быстро разобрались с россиянкой. Специалисты просто отказали экстравагантной даме в возбуждении дела в связи с нарушением правил подсудности.