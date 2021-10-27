Для привлечения удачи: что поставить на стол в год Тигра

Для привлечения удачи: что поставить на стол в год Тигра
Фото: pixabay.com
Задобрить хищника можно блюдами из мяса

В преддверии Нового года каждая хозяйка думает, чем же порадовать семью и гостей, при этом не убив целый день на готовку. 2022 – год Тигра. К хищнику нужен особый подход. Задобрить его несложно. Достаточно лишь поставить на праздничный стол определенные блюда, тогда все 12 месяцев вам будет сопутствовать удача. 

Также астрологи рекомендуют помнить о том, что тигр любит смелых людей, которые не боятся проявлять инициативу и экспериментировать. Полосатый хищник также щедро вознаградит тех, кто умеет терпеть и обладает достаточной мудростью. 

Что поставить на новогодний стол в 2022 году 

Уже можно было догадаться, что в новогоднюю ночь на столе должно быть мясо. Выбирайте любое: свинину, баранину или мясо птицы. Под запретом лишь говядина, потому что по давней легенде бык и тигр являются злейшими врагами. Лучше не гневить символ 2022 года. Идеальным решением станет шашлык. 

Тигру также придутся во вкусу овощные салаты, но с добавлением мяса. Подойдет классический "Оливье", "Мужские грезы" и другие. 

Из закусок предпочтение отдайте колбасе. Важно, чтобы подавалась она красиво, вызывала не только вкусовое, но и эстетическое наслаждение. 

Если вы не едите мясо, тогда замените его соевыми продуктами. 

В качестве гарниров готовьте овощи: картофель, кабачки, морковь, баклажаны. Плоды вы можете запечь, пожарить или даже засолить. На столе также обязательно должны быть овощи или фрукты желтого или оранжевого цвета. 

На горячую закуску, например, можно приготовить жульен с курицей и грибами. 

Напитки должны быть желтых и соломенных оттенков. Поставьте на стол апельсиновый или ананасовый сок, белое вино, шампанское. Коньяком и водкой в праздничную ночь лучше не злоупотреблять. 

Что нельзя ставить на стол в Новый год 2022

Тигру не понравятся блюда из рыбы и холодец. Из заливного исключение можно сделать только для фруктового желе на десерт. 

Газированные напитки тоже лучше не использовать. Шипение вряд ли задобрит хищника. Напротив, для него это сигнал об опасности. 

Ранее "Утро.Ньюс" публиковало восточный гороскоп на 2022 год. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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