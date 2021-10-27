Новым детским омбудсменом стала многодетная мать

К новым обязанностям сенатор приступит уже сегодня

Мария Львова-Белова стала новым детским омбудсменом. Соотвествующий указ уже подписал Владимир Путин. 

Сенатор Совета Федерации занимается защитой прав детей уже 15 лет. Отвечая на предложение российского президента попробовать себя в новой роли, Львова-Белова поблагодарила его за доверие и оказанную честь. 

При этом чиновница воспитывает девятерых детей: пять рожденных и четверо приемных. Также под ее опекой находятся еще 13 ребят с инвалидностью. 

До этого Львова-Белова занимала пост полпреда Совфеда по взаимодействию с детским омбудсменом, пишет "Радио 1"

Ранее Путин провел серьезные кадровые перестановки в правительстве. 

Источник: Официальный сайт Президента России ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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