К новым обязанностям сенатор приступит уже сегодня

Мария Львова-Белова стала новым детским омбудсменом. Соотвествующий указ уже подписал Владимир Путин.

Сенатор Совета Федерации занимается защитой прав детей уже 15 лет. Отвечая на предложение российского президента попробовать себя в новой роли, Львова-Белова поблагодарила его за доверие и оказанную честь.

При этом чиновница воспитывает девятерых детей: пять рожденных и четверо приемных. Также под ее опекой находятся еще 13 ребят с инвалидностью.

До этого Львова-Белова занимала пост полпреда Совфеда по взаимодействию с детским омбудсменом, пишет "Радио 1".

Ранее Путин провел серьезные кадровые перестановки в правительстве.