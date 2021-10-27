Дипломата поражает путь, на которой стал "просвещенный" Запад

Сотрудница российского МИД Мария Захарова поделилась впечатляющей новостью. В американском государстве "наконец-то" выдали первый паспорт с неким третьим гендером. По мнению высокопоставленной госслужащей, иначе как "чудовищным" это событие назвать невозможно.



Теперь в Соединенных Штатах Америки можно получить основной документ, удостоверяющий личность, с необычной отметкой. В графе "пол" вместо традиционного указания мужской или женский, разрешено поставить загадочный крестик "Х".

Таким образом американские власти представляют себе торжество демократии. Мол, теперь человек настолько "свободен", что может отказаться от данного ему природой биологического пола. Россия, которая всеми силами удерживается от того, чтобы скатиться в такую "просвещенную" пропасть, с ужасом наблюдает за происходящим.

Захарова отметила, что подобные новшества уже появились в Индии, Канаде, Непале, Австралии и других государствах: там тоже можно обзавестись паспортом с крестиком.

"Вот они – люди Х". Чудовищные метаморфозы", – сетует на своем телеграмм-канале высокопоставленная госслужащая.

Напомним, такими прекрасными переменами в заполнении американских паспортов 27 октября похвастался представитель Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс.

К слову, недавно Захарова резко отреагировала на решение американцев по визам для россиян. Дипломат поражена издевками Госдепа.