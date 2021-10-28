Создав благоприятные условия для бизнеса и туристов, Россия сможет организовать одно из самых популярных мест на Земле

В мире есть признанные центры притяжения жителей разных стран. В Париж, Милан, Дубаи приезжают любители модного шопинга, в Лас-Вегас, Макао, Монте-Карло – игроки в казино, Ибица, Майами, Сен-Тропе являются лидерами для молодежного отдыха. В России тоже есть курорт, способный привлечь туристов со всего мира – это Сочи. Только сначала нужно привлечь туда инвесторов, считает предприниматель Дмитрий Давыдов, ознакомиться с идеями которого можно на сайте 20idei.ru.

Основываясь на международном опыте, Давыдов предлагает начать с внесения налоговых изменений. В частности, установить на 20-30 лет льготный период, в течение которого ставка налога на прибыль будет составлять 1%, столько же – обязательные отчисления из фонда оплаты труда. НДС, налог на недвижимое имущество, на выигрыши, на дивиденды вообще обнулятся.

Далее следует упростить правила выдачи лицензий, разрешений и сертификаций для осуществления любого вида деятельности и ввести мораторий на проведение проверок бизнеса. Для граждан всех стран, за исключением находящихся в черном списке FATF как спонсоры терроризма, установить безвизовый режим. При этом туристы освобождаются от необходимости декларировать валюту при въезде и выезде.

Эти шаги привлекут в Сочи инвесторов и туристов. А тот факт, что в городе уже есть современный международный аэропорт, трасса "Формулы-1", парк аттракционов и спортивные объекты, построенные к Олимпиаде-2014, даст благоприятный старт проекту, убежден предприниматель.

Государству же при этом не придется нести дополнительных расходов. Все можно реализовать руками частного бизнеса. Например, тот факт, что строительные компании будут не обременены сборами, квадратный метр недвижимости в Сочи будет дешевле, чем в других регионах. Это значит, там будут строить и приобретать новые помещения.

Поскольку налог на прибыль составит всего 1%, так активно будет развиваться торговля. Причем предприятия из других регионов страны получат хорошее место сбыта продукции, соответственно, от них вырастут отчисления в бюджет.

Поскольку налоги в Сочи будут несравнимо меньше мировых, туда устремятся международные операторы казино. Там же можно будет устраивать мировые турниры по покеру и прочие мероприятия.

Большое количество обеспеченных туристов привлечет в Сочи организаторов шоу и других развлекательных мероприятий мирового уровня. Это, в свою очередь, привлечет туда туристов.

Комфортный пляжный отдых – еще один плюс Сочи. Конечно, о чистоте Черного моря и побережья нужно позаботиться заранее. Но профинансировать эти работы могут отели, расположенные вдоль береговой линии.

Зато наличие моря призовет в Сочи не только любителей загорать на шезлонгах, но и сторонники активностей на отдыхе: дайвинг, аквапарки, яхты – предприниматели получат возможность развивать разные виды деятельности.

Введенные льготы помогут усовершенствовать горнолыжную инфраструктуру. Соответственно, в зимнее время Сочи сможет составить серьезную конкуренцию таким мировым курортам, как Куршевель, Мерибель, Санкт-Мориц, Шамони.

"Для реализации такого грандиозного проекта предпринимателями будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест. Благодаря своему месторасположению и особенностям, данный проект будет пользоваться спросом круглогодично",

– убежден Дмитрий Давыдов. Он уверен, что если его инициатива будет реализована, Сочи станет самым привлекательным инвестиционным проектом в мире. В итоге курорт, который сегодня вызывает порой критику даже у россиян, станет центром мирового притяжения туристов, они будут стремиться приезжать туда снова и снова.

Свой план по Сочи, как и остальные идеи по развитию России Дмитрий Давыдов представил властям еще в 2016 году, но его положили под сукно. Однако проект не потерял своей актуальности, убежден предприниматель. Он надеется, что на него обратят внимание в руководстве страны сегодня, когда экономика так нуждается в новых драйверах роста.

При этом личной выгоды Давыдов тут получить не рассчитывает: напротив, он готов безвозмездно передать свои наработки и даже взяться за любой участок работы, если ему ее поручат.

Для реализации этих идей не нужно тратить бюджет страны. В большинстве случаев необходима лишь поддержка со стороны государства. Автор надеется, что власти обратят внимание на его инициативы и поддержат их на законодательном уровне.