Дмитрий Хотимский: «Необходим большой талант, чтобы стать профессиональным шахматистом»

Совладелец и главный директор по инвестициям ПАО "Совкомбанк" Дмитрий Хотимский рассказал, с чего начался его путь к званию кандидата в мастера спорта по шахматам, влияет ли шахматный опыт на управление бизнесом, а также поделился впечатлениями участия в международном корпоративном онлайн-чемпионате мира

– Дмитрий, как вы пришли в шахматный спорт? Это осознанный самостоятельный выбор или был человек, который вас направлял?



– Я научился играть в шахматы в четыре года, с десяти лет стал заниматься во дворце пионеров, так постепенно дошел до уровня кандидата в мастера спорта. В то время мир был устроен по-другому: футболисты много не зарабатывали, а шахматисты выезжали за рубеж, поэтому родители подтолкнули меня в сторону шахмат.

– Есть мнение, что занятие шахматами развивает качества, полезные в создании и развитии своего дела. Как вы считаете, есть что-то общее между шахматами и бизнесом?

– И бизнесмены, и шахматисты достаточно интеллектуальные люди, которые придерживаются стратегии. Шахматы – тактический вид спорта. В управлении своим делом тоже есть этот элемент. Большие отличия начинаются дальше – на уровне высококлассных профессионалов.

С определенного момента бизнесмен развивает в себе навыки, которые бесполезны для шахматиста. Например, маркетинговое чутье, способность виртуозно управлять рисками, чувствовать публику. На мой взгляд профессиональные шахматы и серьезный бизнес – два совершенно разных вида деятельности, поэтому предприниматели редко играют в шахматы, а шахматисты наоборот – не занимаются бизнесом.

– Если воспринимать бизнес как игру, существующие правила могут ограничивать мышление человека?

– В любом деле: в игре, в бизнесе, в шахматах, в домино – есть свои правила, но они не всегда являются ограничивающим фактором. На уровне ведущих гроссмейстеров можно заметить исключительную гениальность. Несмотря на существующие правила, возможности их мозга безграничны. Ярких представителей этого спорта объединяет способность запоминать огромные массивы информации. Профессионалы помнят свои партии, могут вслепую вести несколько игр одновременно. Фантастический запас памяти, фантастическое воображение!

– Что вы думаете о дальнейшем развитии шахмат?

—Шахматы до сих пор не являются коммерческим видом спорта. Это основной фактор, сдерживающий их продвижение. Заставить молодежь идти играть в шахматы – дело сложное. Необходим большой талант, чтобы стать профессиональным шахматистом, в то же время карьера спортсмена в футболе, например, обусловлена рядом других дополнительных факторов. При этом игроки в шахматы зарабатывают гораздо меньше, чем футболисты.

Спорт развивается, когда есть интерес большого количества людей. До сих пор непонятно, как сделать, чтобы широкой публике было интересно смотреть партии, не все понимают глубину мысли гроссмейстеров. На текущий момент самой эффективной идеей продвижения шахмат стало открытие онлайн-площадок. Этот переход может дать новую жизнь спорту.

– Вам комфортно играть онлайн или офлайн нравится больше? Технические сбои сильно влияют на исход онлайн-партии?

– Критические проблемы на сервере иногда влияли на мои партии, но итоговый результат все равно оставался правильным. Большее чувство удовольствия я испытываю, когда играю за шахматной доской. В интернете отсутствует психологический контакт, можно столкнуться с большой проблемой – читерством.

Играть онлайн интересно, если набить руку, приспособиться контролировать время, сыграть большое количество партий, дебютов. Этот формат больше полезен для тренировки.

– Дмитрий, с 19 по 21 февраля 2021 года проходил корпоративный онлайн-чемпионат мира по шахматам, организованный Международной шахматной федерацией. Вы принимали участие в составе команды Совкомбанка. Как можете оценить итоги прошедшего чемпионата?

– Большое количество мировых корпораций присоединились, чтобы поучаствовать в событии. Мы собрали приличную команду, Совкомбанк выступил достойно. Есть планы участвовать снова, но сможем ли мы значительно улучшить свои результаты – зависит от будущего состава.

– Повлиял ли онлайн-формат на итоги, впечатления от сыгранных партий, атмосферу соревнований?

– Большая проблема чемпионата заключалась в том, что шахматисты играли за себя, получая персональные очки. После – результаты всех участников суммировались, так сформировалась турнирная таблица и определились места команд.

Для меня это оказалось непривычным, ведь мы – команда. Находиться вместе, анализировать партии – это важный психологический момент. К сожалению, в онлайн командной атмосферы игры не было, это повлияло на специфику соревнований, они были направлены на индивидуальные шахматы.

— Сейчас у шахмат новая волна популярности в кинематографе. Вы смотрели новые сериалы и фильмы о шахматах? Обращаете ли внимание на ходы в кадре с профессиональной точки зрения?

– Наверное, для профессионального шахматиста тематический кинематограф ценности не представляет, а проснувшийся в публике интерес к спорту – это хорошо, особенно во время пандемии. Трудно оценить, как надолго сохранится эйфория от просмотра кино, но тенденция отличная.

– Можете дать совет начинающим шахматистам?

– Год занятий спортом показывает, как ребенок будет играть к 15-16 годам. Возможно, хороший тренер способен разобраться с ограничениями, помочь правильно продвинуться, но все равно не выше уровня заложенных способностей.

Выиграл ты или проиграл какую-то партию в 10 лет – никакой разницы нет. Дальше любой человек рано или поздно достигнет потолка своих способностей. Главное – не тратить свою нервную энергию и не переживать о поражениях и неудачах.