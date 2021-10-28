За некоторыми вещами нужно следить особенно внимательно

Каждый в своей жизни хоть раз терял какую-то вещь. Специалисты рассказали, пропажа каких предметов сулит серьезные неприятности.

1. Обручальное кольцо

Меньше всего повезет тому, кто потерял обручальное кольцо. В соответствии с распространенным суеверием, человека, который оказался в подобной ситуации, в скором времени ждет развод. Это можно объяснить тем, что с потерей ювелирного украшения обрывается связь с партнером. Также не исключены крупные ссоры в семье.

2. Перчатка

Потеря перчатки может повлечь за собой обострение проблем со здоровьем. Дело в том, что изделие "впитывает" в себя энергетику своего хозяина. Досадная ситуация способна нарушить гармонию и спокойствие в жизни. На смену придут выяснения отношений с близкими и коллегами, а также срыв важных планов.

3. Пуговица или замок от сумки

Исчезновение пуговицы или замочка от сумки тоже может спровоцировать череду неудач. Велик риск столкнуться с недобросовестными людьми или попасть на крючок мошенников. Придется быть максимально аккуратными, чтобы не сказать лишнего и тем самым не навредить своему авторитету.

Кроме того, нежелательно терять ключи, головной убор, нательный крестик и ножницы.

Ранее "Утро.News" рассказало, как правильно хранить обувь, чтобы привлечь удачу и добиться благополучия. Например, нельзя оставлять ботинки носками к выходу из квартиры. Считается, что это приведет к потере финансов.