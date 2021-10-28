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Ноябрь не зря считают месяцем распродаж. Многие любители шоппинга уже задумались о том, что они хотят приобрести во время Черной пятницы, 11.11 и других распродаж. Однако часто маркетологи не упускают возможности заработать, поэтому порой скидки оказываются ненастоящими. Эксперты рассказали, какие товары выгодно покупать на распродажах.
Очень часто создатели курсов снижают цены на свой продукт. Порой скидка достигает 50%, поэтому если вы давно хотели научиться чему-то новому, но на это не хватало средств, то сейчас самое время об этом задуматься, чтобы не прозевать момент.
Если давно хотели обновить телефон, компьютер или какую-либо другую технику, то сезонные распродажи, пожалуй, наиболее удачное для этого время. Уже сейчас можно добавлять электронику в "избранное" и начинать мониторить цены.
Присмотритесь к вещам из предыдущих коллекций или к вечерним нарядам. В период распродаж их можно урвать с максимальной скидкой, пишет "МИР24". По выгодной цене можно также купить демисезонные куртки, пальто.
На сумки, чемоданы и прочие аксессуары почти никогда не снижают цены. Исключение – период глобальных распродаж. Так что можете смело покупать вещь, о которой давно мечтали. Сейчас самый подходящий для этого период.
В скором времени пляжный сезон закончится, поэтому уже сейчас многие компании начали распродавать авиабилеты по сниженной стоимости. Дешевеют, кстати, и номера в отелях.
Эксперты также рекомендуют закупаться в маркетплейсах, потому что это удобнее и выгоднее. Как правило, онлайн-магазины могут предложить дополнительную скидку, бесплатную доставку и купоны на следующие покупки. Также не придется тратить время на поиски.
Ранее "Утро.Ньюс" делилось советом, который позволяет сэкономить на покупке одежды.
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