Задобрить хищника можно блюдами из мяса

В преддверии Нового года каждая хозяйка думает, чем же порадовать семью и гостей, при этом не убив целый день на готовку. 2022 – год Тигра. К хищнику нужен особый подход. Задобрить его несложно. Достаточно лишь поставить на праздничный стол определенные блюда, тогда все 12 месяцев вам будет сопутствовать удача.

Также астрологи рекомендуют помнить о том, что тигр любит смелых людей, которые не боятся проявлять инициативу и экспериментировать. Полосатый хищник также щедро вознаградит тех, кто умеет терпеть и обладает достаточной мудростью.

Что поставить на новогодний стол в 2022 году

Уже можно было догадаться, что в новогоднюю ночь на столе должно быть мясо. Выбирайте любое: свинину, баранину или мясо птицы. Под запретом лишь говядина, потому что по давней легенде бык и тигр являются злейшими врагами. Лучше не гневить символ 2022 года. Идеальным решением станет шашлык.

Тигру также придутся во вкусу овощные салаты, но с добавлением мяса. Подойдет классический "Оливье", "Мужские грезы" и другие.

Из закусок предпочтение отдайте колбасе. Важно, чтобы подавалась она красиво, вызывала не только вкусовое, но и эстетическое наслаждение.

Если вы не едите мясо, тогда замените его соевыми продуктами.

В качестве гарниров готовьте овощи: картофель, кабачки, морковь, баклажаны. Плоды вы можете запечь, пожарить или даже засолить. На столе также обязательно должны быть овощи или фрукты желтого или оранжевого цвета.

На горячую закуску, например, можно приготовить жульен с курицей и грибами.

Напитки должны быть желтых и соломенных оттенков. Поставьте на стол апельсиновый или ананасовый сок, белое вино, шампанское. Коньяком и водкой в праздничную ночь лучше не злоупотреблять.

Что нельзя ставить на стол в Новый год 2022

Тигру не понравятся блюда из рыбы и холодец. Из заливного исключение можно сделать только для фруктового желе на десерт.

Газированные напитки тоже лучше не использовать. Шипение вряд ли задобрит хищника. Напротив, для него это сигнал об опасности.

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