Это средство есть у каждой: как быстро убрать следы косметики с воротника куртки

Это средство есть у каждой: как быстро убрать следы косметики с воротника куртки
Фото: pixabay.com
Стирать одежду не придется

Многие девушки сталкивались с проблемой, что на воротниках курток и пальто часто остаются следы тонального крема, пудры, румян и прочих косметических средств. Особенно остро эта проблема стоит сейчас, потому что в тренде светлые цвета, на которых пятна видны лучше. Со временем грязь въедается, а часто стирать верхнюю одежду или сдавать ее еженедельно в химчистку не хочется. Выход есть. И для выведения следов косметики понадобится всего лишь одна-две минуты. 

Как вывести пятна косметики с верхней одежды 

Для того, чтобы куртка или пальто снова радовали вас своим видом, понадобится мицеллярная вода и несколько ватных дисков. 

Плюс данного способа в том, что пятна действительно удаляются на раз-два, при этом идти в магазин не придется, потому что средство для снятия макияжа есть у каждой любительницы мейкапа. 

Просто смочите ватный диск, приложите его к пятну на несколько секунд, протрите и увидите, что пятно исчезло. 

Чтобы грязь не въедалась, можно повторять такую процедуру через день. Но с мицеллярной водой важно не переборщить, чтобы не оставалось разводов. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как правильно стирать простыни. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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