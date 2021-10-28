Новый энергоконтракт между Киевом и Москвой взбесил украинцев

Новый энергоконтракт между Киевом и Москвой взбесил украинцев
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
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В стране вынесли урок после предательства Литвы

Украинская энергокомпания "Укрэнерго" с 1 ноября возобновляет закупки российского и белорусского электричества после действовавшего с мая моратория. На такое решение официальный Киев пошел после выявления обмана со стороны Вильнюса по электроконтрактам с Москвой и Минском. 

Напомним, ранее на Украине прекратили покупать электроэнергию из России и Белоруссии после заявления литовского президента Гитанаса Наусды о том, что нужно перестать поддерживать "авторитарные режимы" и отказаться от контрактов. Киев принял обращение к сведению, в сентябре продлил запрет закупок на весь октябрь, а уже позже вскрылся обман Вильнюса. Литва неожиданно начала получать электричество из Белоруссии, и, как полагает украинский председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, предварительный отказ был инициирован ради заключения литовцами более выгодной сделки с белорусами. 

Теперь, как передает телеканал "360", поставки электричества на Украину возобновятся из России и Белоруссии с ноября. Из предоставленных на аукционе 900 мегаватт мощности украинские компании выкупили 885. На такое решение власти вынужденно пошли из-за энергокризиса в стране, однако одобрения у собственного народа не нашли. Аудитория украинского портала ТСН резко отреагировала на новый договор между сторонами. 

"Из-за дефицита мозгов дефицит топлива не удивителен", – пишет один из пользователей.

Другой не смог определиться, как квалифицировать поступок украинских властей: "Это перемога? Или зрада?". 

"Начинаю испытывать испанский стыд!" – отметил некий Валерий Волощук. 

Пока контракт короткосрочный – лишь на ноябрь. Неизвестно, заключат ли его снова в декабре, поскольку согласие на этот удалось получить после кардинально отличающихся по этому вопросу позиций ведомств. В Минэнерго и НКРЭКУ неоднократно выражали надежду, что импорта электричества из России и Белоруссии больше никогда не будет.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость324362
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Укры стреляют. Под огнём Минеральное и Ясиноватая. А мы им электричество. Это как, правительство объясни. Стреляют в русских,
Гость324362
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Всё как в российской деревне, пожалели убогеньких.
Гость325096
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А Москва с Минском и рады врагам электроэнергию продавать. Можно подумать. Россия без этого не выживет. Что еще должна сделать Украина, чтобы Россия перестала ее кормить???
вова зельоное не лох а чмо
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типо остаточнэ прощавай - д.б.
Гость325893
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Лучше все же им энергию не продавать
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