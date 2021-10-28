В стране вынесли урок после предательства Литвы

Украинская энергокомпания "Укрэнерго" с 1 ноября возобновляет закупки российского и белорусского электричества после действовавшего с мая моратория. На такое решение официальный Киев пошел после выявления обмана со стороны Вильнюса по электроконтрактам с Москвой и Минском.

Напомним, ранее на Украине прекратили покупать электроэнергию из России и Белоруссии после заявления литовского президента Гитанаса Наусды о том, что нужно перестать поддерживать "авторитарные режимы" и отказаться от контрактов. Киев принял обращение к сведению, в сентябре продлил запрет закупок на весь октябрь, а уже позже вскрылся обман Вильнюса. Литва неожиданно начала получать электричество из Белоруссии, и, как полагает украинский председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, предварительный отказ был инициирован ради заключения литовцами более выгодной сделки с белорусами.

Теперь, как передает телеканал "360", поставки электричества на Украину возобновятся из России и Белоруссии с ноября. Из предоставленных на аукционе 900 мегаватт мощности украинские компании выкупили 885. На такое решение власти вынужденно пошли из-за энергокризиса в стране, однако одобрения у собственного народа не нашли. Аудитория украинского портала ТСН резко отреагировала на новый договор между сторонами.

"Из-за дефицита мозгов дефицит топлива не удивителен", – пишет один из пользователей.

Другой не смог определиться, как квалифицировать поступок украинских властей: "Это перемога? Или зрада?".

"Начинаю испытывать испанский стыд!" – отметил некий Валерий Волощук.

Пока контракт короткосрочный – лишь на ноябрь. Неизвестно, заключат ли его снова в декабре, поскольку согласие на этот удалось получить после кардинально отличающихся по этому вопросу позиций ведомств. В Минэнерго и НКРЭКУ неоднократно выражали надежду, что импорта электричества из России и Белоруссии больше никогда не будет.