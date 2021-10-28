"Торжество чернокопателей": в Крыму оценили реакцию Киева на историю со скифским золотом

"Торжество чернокопателей": в Крыму оценили реакцию Киева на историю со скифским золотом
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Украину призвали отказаться от претензий на уникальные артефакты

Политическому руководству Незалежной необходимо одуматься и отказаться от своих претензий на коллекцию скифского золота. Такое заявление сделала представитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, указавшая, что артефакты остаются собственностью полуострова, где их, кстати говоря, и нашли.

Напомним, 26 октября Апелляционный суд Амстердама принял решение о передаче предмета спора украинской стороне. Россия намерена обжаловать вынесенное решение. Как полагает Гридчина, вопрос со скифским золотом остается открытым.

Общественница отметила, что передача в пользу Киева нарушает международное право. Уникальная коллекция никогда не являлась собственностью Украины.

"Празднование Киевом своей победы напоминает торжество воров и чернокопателей", – заявила Гридчина.

На тему решения нидерландского суда высказался и представитель ОП республики Александр Форманчук, заявивший, что действующне украинское руководство лишено способности рационально воспринимать текущие реалии. Если бы администрация в Киеве преследовала цель по развитию добрососедских отношений, то не стала бы препятствовать возвращению коллекции на полуостров.

К несчастью, добавил общественник, все, что наносит Российской Федерации вред, приводит фетишистов из украинской администрации в восторг. Поэтому история со скифским золотом на Банковой вызвала триумф.

России же, указал Форманчук, предстоит занимать материалами для будущих споров в этом деле.

Ранее на ситуацию отреагировали в администрации президента России, указав, что угрозы Зеленского "вернуть и Крым" после победы в нидерландском суде возымеют последствия.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость из Амстердама
Пожаловаться Ответить
Активистка
Суд Амстердама вынес публичное официальное юридически доказанное решение – всё Скифское золото и полуостров Крым безоговорочно принадлежат Украине и тем самым Суд публично как соплю размазал по стенке Путина Слуцкого Лаврова и всё остальное воровское окружение.
Гость из Амстердама ? ты копипастишь одно и то же на разных ресурсах , то под ником девочки, то под ником мальчика, я забираю тебя проказника к себе в рабы , сексуальные !
А суды наши голландские.., Рашка на кочане вертела .. эх..
tehnik74
Пожаловаться Ответить
Активистка
Суд Амстердама вынес публичное официальное юридически доказанное решение – всё Скифское золото и полуостров Крым безоговорочно принадлежат Украине и тем самым Суд публично как соплю размазал по стенке Путина Слуцкого Лаврова и всё остальное воровское окружение.
Ты не активистка, ты дура конченная, ни какое золото вашему укро рейху не достанется, его конфискуют в счёт погашения долга перед МВФ.
Активистка
Пожаловаться Ответить
Суд Амстердама вынес публичное официальное юридически доказанное решение – всё Скифское золото и полуостров Крым безоговорочно принадлежат Украине и тем самым Суд публично как соплю размазал по стенке Путина Слуцкого Лаврова и всё остальное воровское окружение.
1
новости партнеров

Новый энергоконтракт между Киевом и Москвой взбесил украинцев

В стране вынесли урок после предательства Литвы

Украинский посол набросился на Германию из-за напоминания о запрете на боевые дроны в Донбассе

Посмевший выразить недовольство Берлин обязать удвоить свои усилия в переговорных процессах, заявил представитель Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1939 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей