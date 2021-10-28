Украину призвали отказаться от претензий на уникальные артефакты

Политическому руководству Незалежной необходимо одуматься и отказаться от своих претензий на коллекцию скифского золота. Такое заявление сделала представитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, указавшая, что артефакты остаются собственностью полуострова, где их, кстати говоря, и нашли.

Напомним, 26 октября Апелляционный суд Амстердама принял решение о передаче предмета спора украинской стороне. Россия намерена обжаловать вынесенное решение. Как полагает Гридчина, вопрос со скифским золотом остается открытым.

Общественница отметила, что передача в пользу Киева нарушает международное право. Уникальная коллекция никогда не являлась собственностью Украины.

"Празднование Киевом своей победы напоминает торжество воров и чернокопателей", – заявила Гридчина.

На тему решения нидерландского суда высказался и представитель ОП республики Александр Форманчук, заявивший, что действующне украинское руководство лишено способности рационально воспринимать текущие реалии. Если бы администрация в Киеве преследовала цель по развитию добрососедских отношений, то не стала бы препятствовать возвращению коллекции на полуостров.

К несчастью, добавил общественник, все, что наносит Российской Федерации вред, приводит фетишистов из украинской администрации в восторг. Поэтому история со скифским золотом на Банковой вызвала триумф.

России же, указал Форманчук, предстоит занимать материалами для будущих споров в этом деле.

Ранее на ситуацию отреагировали в администрации президента России, указав, что угрозы Зеленского "вернуть и Крым" после победы в нидерландском суде возымеют последствия.