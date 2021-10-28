"За ваш счет": Байдена разнесли за построенный на даче забор

"За ваш счет": Байдена разнесли за построенный на даче забор
Джо Байден. Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Президент не сильно настроен на общение с мигрантами, на которых так опирается

Мигранты продолжают прибывать в Соединенные Штаты, отдавая себе отчет в том, что действующая администрация Белого дома не станет их выдворять. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон, указав, что исполнение законов в области миграционного законодательства в стране приостановлено, а вместо стены на государственной границе президент Байден решил за счет американских налогоплательщиков построить забор вокруг личной дачи.

По мнению Карлсона, мигрантов даже не останавливают полицейские ограждения. Сопереживательство нелегалам остается признаком человечности, однако власти забывают о том, что, прежде всего, обязаны работать на благополучие граждан.

"Мигранты, агрессивно прорывающиеся через ряды полиции...Таких точно нельзя пускать в страну. Никогда. Никто из них не принесет пользы Соединенным Штатам. Теперь они прибывают не только из стран Латинской Америки – некоторые даже едут из Китая! А почему бы и нет? Границы открыты сейчас для всех", – высказался телеведущий.

Журналист напомнил, что Байден распорядился построить стену вокруг своего загородного дома в штате Делавэр.

"Причем на средства налогоплательщиков, за ваш счет. Может быть, в многообразии наша сила, о чем Байден часто заявляет, но, кажется, сам он не желает, чтобы все это многообразие приближалось к его дому", – высказался телеведущий.

Ранее журналисты The Times опубликовали карикатуру на экс-главу британского правительства Тони Блэра и Байдена с заголовком "Имбецил" – президента раскритиковали за ситуацию с Афганистаном после того, как решившие прикрепить себя к шасси люди рухнули с самолета в жилом квартале Кабула.

Источник: Fox News
Егор МАЛКОВ
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