Многие заявили, что президент едва не заплакал

Пользователи социальной сети TikTok обратили внимание на историю, которую поведал президент России во время прямой линии. Речь идет о выступлении двухлетней давности, в ходе которого лидер вспомнил, как перемещался с рабочими визитами по всей стране в начале нулевых.

Внимание комментирующих привлек эпизод, в котором президент поведал следующую историю: одна пожилая женщина в начале 2000-х передала ему записку, а он ее, в свою очередь передал подчиненным. Те, к несчастью, потеряли послание.

"Сложно об этом говорить. Отдала мне записку, я отдал ее помощникам и пообещал ей, что обязательно прочту. А они ее потеряли. Никогда этого не забуду", – стыдливо вспоминал президент.

Пользователи в ветке комментариев отреагировали на откровения российского лидера. У многих сложилось впечатление, что глава государства еле сдерживается, чтобы не пустить слезу, а многие захотели узнать, что именно было в записке.

"Ни разу такого не видел, чтобы Путин чуть не плакал", "Изо всех сил пытается сдержать страну от развала, но если бы чиновники ему помогали", "Не думала, что скажу это, но мне его жаль", "Теперь интересно, что же было в той записке", "А можно было сразу чекнуть, что было написано. Я бы умер от любопытства", "У него аж слезы выступили", – пишут пользователи.

Ранее президент России рассказал на встрече с многодетными семьями о своем детстве, что его маме приходилось много работать – ночным сторожем и няней в больницах. Женщина всегда искала свободное время, чтобы посидеть с сыном.