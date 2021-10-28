Долгожители, юбиляры семейной жизни и защитники столицы от фашистов тоже получат повышенное денежное пособие

Московская доплата к пенсии в 2022 году вырастет на 4,8%. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. Таким образом, минимальный размер пенсии неработающих москвичей-пенсионеров составит 21 193 рубля.

Утвержденный показатель будет применен с 1 января будущего года и для индексации единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным, сиротам, опекунам, ветеранам боевых действий, долгожителям в возрасте 100 лет и старше, заслуженным работникам искусства и другим льготникам.

Кроме того, в 2022 г. единовременные денежные пособия будут выделены из городского бюджета в связи с очередной годовщиной победы в Великой Отечественной войне, контрнаступления Красной Армии под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Сумма этих выплат будет объявлена позже. В этом году столичные ветераны в честь 80-й годовщины Битвы под Москвой получили по 40 тысяч рублей.

Ранее в Москве ввели стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации от коронавируса.