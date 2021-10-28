В Москве организуют "Осенний марафон" по поиску работы

Мероприятия будут полезны как безработным, так и желающим сменить сферу деятельности

Столичный центр "Моя карьера" объявляет "Осенний марафон" для тех, кто ищет работу. Для соискателей подготовили около 200 вебинаров, тренингов и курсов, которые повысят эффективность трудоустройства.

Как написать идеальное резюме, расскажут на занятиях 1 ноября в 10:00 и 8 ноября в 14:00. Эксперты научат правильно представлять себя работодателю, привлекая внимание к своим сильным сторонам.

На занятии 18 ноября в 10:00 научат правилам поведения на собеседовании, например, подскажут, как корректно объяснить причину увольнения с прошлой работы или обсудить перспективы повышения заработной платы.

В рамках программы "Google Диск. Знакомство" 1 ноября в 10:00 обучат пользоваться современными офисными интернет-сервисами. На курсе "Инстаграм – продвижение. Базовый уровень" 8 ноября в 13:00 подскажут, как создать и вести бизнес-аккаунт.

Эти и другие тренинги будут проходить в дистанционном режиме. Для участия необходима предварительная регистрация на портале mos.ru.

"Чтобы процесс был результативным, лучше обратиться за помощью к профессиональному консультанту центра “Моя карьера”. Он станет личным помощником на период трудоустройства и даже после него – поможет раскрыть возможности и таланты человека, подберет подходящие вакансии, подготовит к собеседованию, подскажет, какие навыки необходимо прокачать, и направит на дополнительное обучение",

– рассказала директор "Моей карьеры" Ирина Швец.

Услуги для соискателей в центре "Моя карьера" бесплатны.