Перемены во внешности политика не были вызваны болезнью

Южнокорейская разведка сообщила о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов. При этом корейский военный деятель чувствует себя замечательно, пишет агентство Yonhap.

Тема, связанная со здоровьем Ким Чен Ына, была поднята на закрытом заседании парламента страны. Представители Национальной разведывательной службы заявили, что слухи о том, что на публике появляется двойник северокорейского партийного деятеля, являются ложью. Причина перемен в его внешности кроется как раз в избавлении от лишних килограммов. По некоторым данным, раньше лидер КНДР весил около 140 килограммов.

Также на заседании были опровергнуты слухи о том, что Ким Чен Ын тяжело болен. Для того, чтобы проанализировать состояние здоровья госдеятеля, разведка Южной Кореи прибегла к помощи искусственного интеллекта. Специальные системы оценили фотографии политика и вынесли свой "вердикт".

В начале сентября руководитель КНДР участвовал в военном параде, приуроченном к 73-й годовщине основания Республики. Внешний вид Ким Чен Ына поразил многих. Он предстал перед публикой похудевшим и посвежевшим. Однако некоторые по традиции начали бить тревогу, подозревая у политика разнообразные заболевания.

Неизвестно, каким образом госдеятелю удалось сбросить лишние килограммы. Вполне возможно, что лидер КНДР специально соблюдал особую диету.