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Погода в Москве и области на предстоящих выходных будет аномально хорошей. Столбики термометров покажут до 12-14 градусов тепла. Такие показатели приблизятся к рекордам тепла 50-летней давности.
Особенно тепло будет в субботу, 30 октября, пишет телеканал "360". Осадков не ожидается.
В воскресенье будет больше солнца, но немного прохладнее – 10-12 градусов тепла. При этом на улице будет сухо и без дождей. Из-за такой непривычной погоды у жителей региона может создаться "иллюзия бабьего лета".
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Посмевший выразить недовольство Берлин обязать удвоить свои усилия в переговорных процессах, заявил представитель Киева