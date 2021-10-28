Воздух прогреется до 14 градусов

Погода в Москве и области на предстоящих выходных будет аномально хорошей. Столбики термометров покажут до 12-14 градусов тепла. Такие показатели приблизятся к рекордам тепла 50-летней давности.

Особенно тепло будет в субботу, 30 октября, пишет телеканал "360". Осадков не ожидается.

В воскресенье будет больше солнца, но немного прохладнее – 10-12 градусов тепла. При этом на улице будет сухо и без дождей. Из-за такой непривычной погоды у жителей региона может создаться "иллюзия бабьего лета".



