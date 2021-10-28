Псаки не поедет с Байденом в Европу из-за личных проблем

Псаки не поедет с Байденом в Европу из-за личных проблем
Фото: Brian Cahn / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Вместо пресс-секретаря в Рим отправится ее заместитель

Джен Псаки пропустит саммит G20 в Рим. Пресс-секретарь Джо Байдена не поедет вместе с президентом в Рим из-за личных проблем. 

В лучшем случае Псаки пропустит несколько первых дней встречи. Замещать ее будет Карин Жан-Пьер. Отсутствие пресс-секретаря в Белом доме объяснили тем, что в ее семье произошла "экстренная ситуация". Точная причина не уточняется. 

Сегодня, 28 октября, Байден отправится на саммит G20, который пройдет 30-31 октября в Риме. После этого глава Соединенных Штатов отправится в Глазго на открытие климатического саммита. 

Россию, к слову, на встрече глав "большой двадцатки" будет представлять Сергей Лавров, сообщает РИА "Новости". В рамках саммита у министра иностранных дел РФ запланирован ряд двусторонних встреч, например, с коллегой из Китая. 

А надежды экспертов на очную встречу Байдена с Владимиром Путиным не оправдались. Ранее российский президент выразил готовность принятие участие во встрече в онлайн-формате. В столицу Италии глава РФ не полетит. 

Также Путин пропустил и видеоконференцию, которая состоялась двумя неделями ранее. При этом итальянский премьер-министр Марио Драги так и не смог дать внятное объяснение, почему так произошло. Глава внешнеполитического ведомства республики сослался на некие "специфические обстоятельства". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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