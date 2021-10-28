Как правило, смертельные аварии происходят в ночное время суток

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, проанализировав аварии за прошлую осень, рассказало, какие категории пешеходов чаще всего погибают в ДТП.

Жертвами смертельных аварий, как правило, становятся мужчины в возрасте от 40 до 65 лет, которые переходят дорогу в неположенном месте вне населенного пункта, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Чаще всего ДТП случаются в ночное время, а самым богатым на аварии днем является пятница.

В Минтрансе призвали пешеходов быть аккуратнее и соблюдать правила дорожного движения.