Байден перепугал публику общением с человеком-невидимкой – видео

Байден перепугал публику общением с человеком-невидимкой – видео
Джо Байден. Фото: McAuliffe in Arlington Jim LoScalzo / Pool via CNP /Med / www.globallookpress.com
Президент США пытался пожать руку призраку

Американский лидер Джо Байден не прекращает удивлять общественность весьма необычным поведением. Ляпы и странности 46-го президента США обещают войти в историю этого государства. Сейчас в Сети активно обсуждают, как главнокомандующий намеривался пожать руку бестелесному объекту.

Очередной приступ рассеянности настиг главу Соединенных Штатов Америки во время публичного выступления. Закончив свою речь, он повернулся боком к трибуне и протянул ладонь для рукопожатия с человеком-невидимкой.

Примечательно, что тактильный контакт с призраком предваряло традиционное покашливание Байдена в кулак. Овеянная президентским дыханием рука оказалась протянутой в пустоту, что в какой-то момент весьма озадачило главу США. Он даже слегка покачнулся, а потом неуверенной походкой пошел к своим подчиненным.

Очередной конфуз американского главнокомандующего наделал много шума в интернет-пространстве.

"Первое рукопожатие с человеком-невидимкой, его может видеть только Байден", "Святые небеса, он сделал это!" – делятся своими впечатлениями пораженные до глубины души комментаторы.

При этом многие пользователи выразили серьезную обеспокоенность по поводу ментального здоровья главы огромной державы.

Кстати, привычка Байдена кашлять в кулак, а потом пожимать людям руки давно вызывает раздражение у общественности. Ранее американского президента уже обвинили в пренебрежительном отношении к антикоронавирусным мерам.

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость322854
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Мда... "Князь Бидон" совсем плох... Представляю, как у пиндосов от ужаса волосы дыбом встали, при чём во всех местах тела! Старина Джо отжёг канешна не по децки! Может он всё таки стебанулся так?! Ну это просто ПЗДЦ! :)))
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