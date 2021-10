Американский лидер Джо Байден не прекращает удивлять общественность весьма необычным поведением. Ляпы и странности 46-го президента США обещают войти в историю этого государства. Сейчас в Сети активно обсуждают, как главнокомандующий намеривался пожать руку бестелесному объекту.



Очередной приступ рассеянности настиг главу Соединенных Штатов Америки во время публичного выступления. Закончив свою речь, он повернулся боком к трибуне и протянул ладонь для рукопожатия с человеком-невидимкой.

Примечательно, что тактильный контакт с призраком предваряло традиционное покашливание Байдена в кулак. Овеянная президентским дыханием рука оказалась протянутой в пустоту, что в какой-то момент весьма озадачило главу США. Он даже слегка покачнулся, а потом неуверенной походкой пошел к своим подчиненным.

Beijing Biden quickly shakes hands with the invisible man after coughing in it. pic.twitter.com/9u1i0hz8SA