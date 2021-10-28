Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Американский лидер Джо Байден не прекращает удивлять общественность весьма необычным поведением. Ляпы и странности 46-го президента США обещают войти в историю этого государства. Сейчас в Сети активно обсуждают, как главнокомандующий намеривался пожать руку бестелесному объекту.
Очередной приступ рассеянности настиг главу Соединенных Штатов Америки во время публичного выступления. Закончив свою речь, он повернулся боком к трибуне и протянул ладонь для рукопожатия с человеком-невидимкой.
Примечательно, что тактильный контакт с призраком предваряло традиционное покашливание Байдена в кулак. Овеянная президентским дыханием рука оказалась протянутой в пустоту, что в какой-то момент весьма озадачило главу США. Он даже слегка покачнулся, а потом неуверенной походкой пошел к своим подчиненным.
Beijing Biden quickly shakes hands with the invisible man after coughing in it. pic.twitter.com/9u1i0hz8SA— PazzuBull®🤘 (@PazzuBull) October 26, 2021
Очередной конфуз американского главнокомандующего наделал много шума в интернет-пространстве.
"Первое рукопожатие с человеком-невидимкой, его может видеть только Байден", "Святые небеса, он сделал это!" – делятся своими впечатлениями пораженные до глубины души комментаторы.
При этом многие пользователи выразили серьезную обеспокоенность по поводу ментального здоровья главы огромной державы.
Кстати, привычка Байдена кашлять в кулак, а потом пожимать людям руки давно вызывает раздражение у общественности. Ранее американского президента уже обвинили в пренебрежительном отношении к антикоронавирусным мерам.
В стране вынесли урок после предательства Литвы
Посмевший выразить недовольство Берлин обязать удвоить свои усилия в переговорных процессах, заявил представитель Киева