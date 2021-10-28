Интернет-гигант хочет построить "метавселенную"

В сфере виртуального мира произошло серьезное событие. Глава крупнейшей социальной сети "Фейсбук" Марк Цукерберг решил поменять ее название на Meta.



Таким образом руководство крупнейшей интернет-компании хочет продемонстрировать, что "Фейсбук" – это не просто социальная сеть, а также хозяин нескольких популярных ресурсов, таких как "Инстаграм", "Вотсап", "Окулус" и других.

В ближайшем будущем компания планирует серьезно развить виртуальную реальность. В "Фейсбук" намерены дать людям возможность полностью погружаться в интернет-пространство. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал вице-президент компании Эндрю Босворт.

К слову, некоторые аспекты политики "Фейсбук" не устраивают российские власти. Недавно на сеть наложили многомиллионный штраф.