Чтобы не потерять урожай: каких ошибок нужно избегать при подготовке клубники к зимовке

Чтобы не потерять урожай: каких ошибок нужно избегать при подготовке клубники к зимовке
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На качество плодов может повлиять и неверное использование удобрений

В середине осени огородники начинают отправлять некоторые культуры в "зимнюю спячку". Клубника – одно из растений, которое нуждается в правильной подготовке к приходу холодов. Расскажем, как правильно ухаживать за посадками в этот период.

Какие ошибки могут привести к гибели будущего урожая

1. Отказ от полива

Некоторые начинающие огородники забывают полить клубнику. Это может спровоцировать гибель растения. Чтобы культура хорошо перенесла зиму, почву необходимо увлажнить. На один квадратный метр потребуется как минимум 10 литров. Если клубнике будет достаточно жидкости, то весной она быстро пойдет в рост.

2. Неправильный выбор материалов для мульчирования

Опытные огородники советуют использовать материалы, которые немного подкисляют почву. Отличным вариантом считается опил хвойных пород. Можно использовать кору сосны и кедра, а также обыкновенные шишки.

3. Использование неподходящих удобрений

Не стоит часто вносить азотные удобрения. Из-за этого активизируется рост зеленой массы, а вот цветоносов будет не так много. Нежелательно осенью подкармливать клубнику суперфосфатом. Лучше всего в качестве удобрения использовать древесную золу.

4. Пренебрежение снегозадержанием

Многие забывают про снегозадержание. Под слоем снега клубника спокойно перенесет холода. Поэтому важно сделать так, чтобы белые шапки покрывали грядки с растением, служа своеобразным утеплителем.

Ранее агроном Елена Назарова поделилась советами, как подготовить огород к приходу зимы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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