Блогер поделилась способом, который позволит сэкономить уйму денег

Американка, которая хочет выйти на пенсию к 30 годам, рассказала, за счет чего она планирует этого добиться.

Блогер известна в социальных сетях тем, что она "ныряет" в мусорные баки и ищет там еду. Она уверяет, что это позволяет ей экономить огромные деньги и не тратиться на продукты. Тем более, что далеко ходить не надо, товары с нормальным сроком годности американка находит в баках, которые находятся рядом с ее домом.

Многие пользователи Сети тут же решили, что девушка едва сводит концы с концами, но она опровергла эти догадки, рассказав, что трудится в банковской сфере. Но у нее есть мечта уже к 30 годам перестать работать и уйти на пенсию.

"Погружение в мусорные контейнеры позволило мне значительно ускорить этот прогресс",

– делится американка, которая добывает еду не только для себя, но и для малоимущих.

В одном из роликов блогер показала, что за небольшой период времени ей удалось найти так много продуктов, что она передала целый грузовик с едой нуждающимся.

На кадрах видно, что еды у девушки действительно хватает. В мусорных ящиках она нашла кофе, чай, печенье, снеки, молоко, сок, шоколад, сахар и другие специи.

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